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Cvetok granata season 1 watch online

Cvetok granata season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Cvetok granata Seasons Season 1
Cvetok granata 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Cvetok granata" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Цветок граната» Анастасия, дочь прославленного нейрохирурга и будущий врач, готовится к свадьбе с Игорем — карьеристом от медицины. Но идеальный мир рушится в одночасье: отец умирает, а жених цинично признаётся, что брак с ней был лишь трамплином для его карьеры. Настя ставит крест на личной жизни, пока не встречает Демира — турецкого бизнесмена, с которым у неё вспыхивает настоящая страсть. Они решают пожениться, и Демир улетает в Турцию готовить семью, но по пути в аэропорт попадает в аварию и впадает в кому. Не получив вестей, Настя отправляется на его поиски и вместо жениха находит «золотую клетку», из которой не так-то просто выбраться.

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"Cvetok granata" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 March 2026
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 March 2026
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 March 2026
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 March 2026
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 March 2026
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 March 2026
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 March 2026
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 March 2026
TV series release schedule
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