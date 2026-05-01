В 1 сезоне сериала «Псы и волки» рассказывается об Алексее Шувалове по прозвищу Магабан — одном из самых дерзких и харизматичных бандитов 90-х, который, однако, оказался слишком человечным для криминальной среды. Оставшись без дела и без денег, он устраивается работать обычным банщиком. Охрану в той же бане несёт Игорь Рубцов по кличке Брюс — в прошлом легендарный, жёсткий и скандальный опер, не смирившийся с новыми порядками в системе. С первого же дня оба сразу понимают, кто есть кто, и даже не пытаются скрыть взаимную неприязнь. Но всё резко меняется, когда в бане происходит убийство: двух влиятельных гостей — начальника полиции Пугалова и авторитета по кличке Бетховен — находят мёртвыми. Подозрение мгновенно падает на Шувалова и Рубцова. Теперь им приходится забыть о вражде и объединиться, чтобы выяснить, кто их подставил.