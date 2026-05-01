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Psy i volki season 1 watch online

Psy i volki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Psy i volki Seasons Season 1
Psy i volki 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2026
Production year 2026
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Psy i volki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Псы и волки» рассказывается об Алексее Шувалове по прозвищу Магабан — одном из самых дерзких и харизматичных бандитов 90-х, который, однако, оказался слишком человечным для криминальной среды. Оставшись без дела и без денег, он устраивается работать обычным банщиком. Охрану в той же бане несёт Игорь Рубцов по кличке Брюс — в прошлом легендарный, жёсткий и скандальный опер, не смирившийся с новыми порядками в системе. С первого же дня оба сразу понимают, кто есть кто, и даже не пытаются скрыть взаимную неприязнь. Но всё резко меняется, когда в бане происходит убийство: двух влиятельных гостей — начальника полиции Пугалова и авторитета по кличке Бетховен — находят мёртвыми. Подозрение мгновенно падает на Шувалова и Рубцова. Теперь им приходится забыть о вражде и объединиться, чтобы выяснить, кто их подставил.

Season 1 Cast

Garik Ayvazov
Garik Ayvazov
Svetlana Bryukhanova
Dmitriy Bykovskiy-Romashov
Dmitriy Bykovskiy-Romashov
Ksenia Dementieva
Khelga Filippova
Khelga Filippova
Aleksandr Davydov
Aleksandr Davydov
All Season 1 Cast

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.4 IMDb

"Psy i volki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 May 2026
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 May 2026
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 May 2026
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 May 2026
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 May 2026
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 May 2026
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 May 2026
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 May 2026
Серия 9
Season 1 Episode 9
1 May 2026
Серия 10
Season 1 Episode 10
1 May 2026
TV series release schedule
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