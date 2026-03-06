В 1 сезоне сериала «Динозавры», премьера которого состоится 6 марта 2026 года на Netflix, зрителей ждет эпическое путешествие длиной в 165 миллионов лет. Четырехсерийный документальный проект от Стивена Спилберга и создателей «Жизни на нашей планете» исследует эволюцию древних ящеров — от крошечного триасового предка маразуха до гигантов мелового периода. С помощью передовой графики Industrial Light & Magic и повествования Моргана Фримена сериал с научной точностью воссоздает их среду обитания, поведение и драматичную историю взлета и падения величайшей династии в истории Земли