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The Dinosaurs (2026), season 1

The Dinosaurs season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Dinosaurs Seasons Season 1
The Dinosaurs
Title Сезон 1
Season premiere 6 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 40 minutes
"The Dinosaurs" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Динозавры», премьера которого состоится 6 марта 2026 года на Netflix, зрителей ждет эпическое путешествие длиной в 165 миллионов лет. Четырехсерийный документальный проект от Стивена Спилберга и создателей «Жизни на нашей планете» исследует эволюцию древних ящеров — от крошечного триасового предка маразуха до гигантов мелового периода. С помощью передовой графики Industrial Light & Magic и повествования Моргана Фримена сериал с научной точностью воссоздает их среду обитания, поведение и драматичную историю взлета и падения величайшей династии в истории Земли 

TV Show rating

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7.5 IMDb

The Dinosaurs List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 March 2026
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 March 2026
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 March 2026
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 March 2026
TV series release schedule
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