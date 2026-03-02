Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Motaj! season 1 watch online

Motaj! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Motaj! Seasons Season 1
Motaj! 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 48 minutes
"Motaj!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мотай!» столичный режиссер Матвей Селюжицкий по воле судьбы попадает в колонию строгого режима, затерянную в суровой тайге. Чтобы выжить и найти применение своему таланту, он становится главным постановщиком для местных заключенных. Вдохновляясь голливудскими хитам, Матвей создает настоящие блокбастеры буквально из ничего: картонные декорации, подручный реквизит и искренняя игра актеров в робах превращают серые будни в яркое шоу. Эта абсурдная и трогательная история о том, как страсть к большому кино и жажда свободы объединяют очень живых персонажей за колючей проволокой.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
5.9 IMDb

"Motaj!" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 March 2026
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 March 2026
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 March 2026
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 March 2026
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 March 2026
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 March 2026
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 March 2026
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 March 2026
Серия 9
Season 1 Episode 9
9 March 2026
Серия 10
Season 1 Episode 10
9 March 2026
Серия 11
Season 1 Episode 11
10 March 2026
Серия 12
Season 1 Episode 12
10 March 2026
Серия 13
Season 1 Episode 13
11 March 2026
Серия 14
Season 1 Episode 14
11 March 2026
Серия 15
Season 1 Episode 15
12 March 2026
Серия 16
Season 1 Episode 16
12 March 2026
Серия 17
Season 1 Episode 17
12 March 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more