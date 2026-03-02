В 1 сезоне сериала «Мотай!» столичный режиссер Матвей Селюжицкий по воле судьбы попадает в колонию строгого режима, затерянную в суровой тайге. Чтобы выжить и найти применение своему таланту, он становится главным постановщиком для местных заключенных. Вдохновляясь голливудскими хитам, Матвей создает настоящие блокбастеры буквально из ничего: картонные декорации, подручный реквизит и искренняя игра актеров в робах превращают серые будни в яркое шоу. Эта абсурдная и трогательная история о том, как страсть к большому кино и жажда свободы объединяют очень живых персонажей за колючей проволокой.