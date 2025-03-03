Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The ‘Burbs Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The ‘Burbs

  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

Studio
Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • 3 March 2025 - 25 June 2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more