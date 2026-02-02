Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Honour season 1 watch online

Honour season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Honour Seasons Season 1
Honour 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 February 2026
Production year 2026
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Honour" season 1 description

В первом сезоне сериала «Часть» подруги Ра-ён, Син-джэ и Хён-джин успешно защищают права женщин, работая в общей юридической фирме со студенчества. Каждая из них добилась высот: Ра-ён стала телезвездой, Син-джэ — жестким лидером, а Хён-джин — бескомпромиссным борцом за правду. Однако их благополучие рушится, когда наружу всплывает мрачный инцидент двадцатилетней давности. Старая тайна угрожает не только карьере, но и личной жизни героинь. Чтобы спасти свое будущее, адвокатессы вынуждены вновь объединиться и пойти на все, лишь бы правда осталась скрытой.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb

"Honour" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 February 2026
Episode 2
Season 1 Episode 2
3 February 2026
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 February 2026
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 February 2026
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 February 2026
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 February 2026
Episode 7
Season 1 Episode 7
23 February 2026
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 February 2026
Episode 9
Season 1 Episode 9
2 March 2026
Episode 10
Season 1 Episode 10
3 March 2026
Episode 11
Season 1 Episode 11
9 March 2026
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 March 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more