В первом сезоне сериала «Часть» подруги Ра-ён, Син-джэ и Хён-джин успешно защищают права женщин, работая в общей юридической фирме со студенчества. Каждая из них добилась высот: Ра-ён стала телезвездой, Син-джэ — жестким лидером, а Хён-джин — бескомпромиссным борцом за правду. Однако их благополучие рушится, когда наружу всплывает мрачный инцидент двадцатилетней давности. Старая тайна угрожает не только карьере, но и личной жизни героинь. Чтобы спасти свое будущее, адвокатессы вынуждены вновь объединиться и пойти на все, лишь бы правда осталась скрытой.