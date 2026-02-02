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Dona Beja 2026, season 1

Dona Beja season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dona Beja Seasons Season 1
Dona Beja
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 February 2026
Production year 2026
Number of episodes 40
Runtime 26 hours 40 minutes
"Dona Beja" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дона Бежа» действие разворачивается в имперской Бразилии. Молодую женщину, опозоренную и изгнанную из высшего света, судьба ставит на грань выживания. Отказавшись от своего прошлого имени, она возрождается как мадам Бежа. Используя обаяние, острый ум и железную волю, она создаёт не просто бордель, а настоящий элитный салон — тайный центр политических интриг, финансовых сделок и запретных страстей. Её заведение становится местом силы, где собираются самые влиятельные мужчины страны. И теперь она сама диктует правила, превращая тех, кто когда-то сломал её жизнь, в пешки в своей собственной игре, чтобы отомстить и построить империю.

Series rating

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Rate 1 vote
6 IMDb

Dona Beja List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 February 2026
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 February 2026
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 February 2026
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 February 2026
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 February 2026
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 February 2026
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 February 2026
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 February 2026
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 February 2026
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 February 2026
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 February 2026
Episode 12
Season 1 Episode 12
16 February 2026
Episode 13
Season 1 Episode 13
16 February 2026
Episode 14
Season 1 Episode 14
16 February 2026
Episode 15
Season 1 Episode 15
16 February 2026
Episode 16
Season 1 Episode 16
23 February 2026
Episode 17
Season 1 Episode 17
23 February 2026
Episode 18
Season 1 Episode 18
23 February 2026
Episode 19
Season 1 Episode 19
23 February 2026
Episode 20
Season 1 Episode 20
23 February 2026
Episode 21
Season 1 Episode 21
2 March 2026
Episode 22
Season 1 Episode 22
2 March 2026
Episode 23
Season 1 Episode 23
2 March 2026
Episode 24
Season 1 Episode 24
2 March 2026
Episode 25
Season 1 Episode 25
2 March 2026
Episode 26
Season 1 Episode 26
9 March 2026
Episode 27
Season 1 Episode 27
9 March 2026
Episode 28
Season 1 Episode 28
9 March 2026
Episode 29
Season 1 Episode 29
9 March 2026
Episode 30
Season 1 Episode 30
9 March 2026
Episode 31
Season 1 Episode 31
16 March 2026
Episode 32
Season 1 Episode 32
16 March 2026
Episode 33
Season 1 Episode 33
16 March 2026
Episode 34
Season 1 Episode 34
16 March 2026
Episode 35
Season 1 Episode 35
16 March 2026
Episode 36
Season 1 Episode 36
23 March 2026
Episode 37
Season 1 Episode 37
23 March 2026
Episode 38
Season 1 Episode 38
23 March 2026
Episode 39
Season 1 Episode 39
23 March 2026
Episode 40
Season 1 Episode 40
23 March 2026
TV series release schedule
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