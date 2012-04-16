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M.U.R 2012, season 1

M.U.R season 1 poster
Kinoafisha TV Shows M.U.R Seasons Season 1
M.U.R 18+
Title Сезон 1
Season premiere 16 April 2012
Production year 2012
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute

Season 1 Cast

Tamara Akulova
Tamara Akulova
Marina Aleksandrova
Marina Aleksandrova
Elizaveta Boyarskaya
Elizaveta Boyarskaya
Lyudmila Arinina
Lyudmila Arinina
Aleksandr Domogarov
Aleksandr Domogarov
Shuhrat Ergashev
All Season 1 Cast

Series rating

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4.9 IMDb

"M.U.R" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 April 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 April 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 April 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 April 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 April 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 April 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 April 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 April 2012
Серия 9
Season 1 Episode 9
16 April 2012
Серия 10
Season 1 Episode 10
16 April 2012
Серия 11
Season 1 Episode 11
16 April 2012
Серия 12
Season 1 Episode 12
16 April 2012
Серия 13
Season 1 Episode 13
16 April 2012
Серия 14
Season 1 Episode 14
16 April 2012
Серия 15
Season 1 Episode 15
16 April 2012
Серия 16
Season 1 Episode 16
16 April 2012
Серия 17
Season 1 Episode 17
16 April 2012
Серия 18
Season 1 Episode 18
16 April 2012
Серия 19
Season 1 Episode 19
16 April 2012
Серия 20
Season 1 Episode 20
16 April 2012
TV series release schedule
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