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M.U.R 2012, season 1
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TV Shows
M.U.R
Seasons
Season 1
M.U.R
18+
Title
Сезон 1
Season premiere
16 April 2012
Production year
2012
Number of episodes
20
Runtime
15 hours 0 minute
Season 1 Cast
Tamara Akulova
Marina Aleksandrova
Elizaveta Boyarskaya
Lyudmila Arinina
Aleksandr Domogarov
Shuhrat Ergashev
All Season 1 Cast
Series rating
0.0
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4.9
IMDb
"M.U.R" season 1 list of episodes.
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Серия 1
Season 1
Episode 1
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