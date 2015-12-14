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Drugoj major Sokolov season 1 watch online
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Drugoj major Sokolov
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Season 1
Drugoj major Sokolov
16+
Title
Сезон 1
Season premiere
14 December 2015
Production year
2015
Number of episodes
32
Runtime
24 hours 32 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
6.4
IMDb
"Drugoj major Sokolov" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1
Episode 1
14 December 2015
Серия 02
Season 1
Episode 2
14 December 2015
Серия 03
Season 1
Episode 3
15 December 2015
Серия 04
Season 1
Episode 4
15 December 2015
Серия 05
Season 1
Episode 5
16 December 2015
Серия 06
Season 1
Episode 6
16 December 2015
Серия 07
Season 1
Episode 7
17 December 2015
Серия 08
Season 1
Episode 8
17 December 2015
Серия 09
Season 1
Episode 9
18 December 2015
Серия 10
Season 1
Episode 10
18 December 2015
Серия 11
Season 1
Episode 11
18 December 2015
Серия 12
Season 1
Episode 12
18 December 2015
Серия 13
Season 1
Episode 13
21 December 2015
Серия 14
Season 1
Episode 14
21 December 2015
Серия 15
Season 1
Episode 15
21 December 2015
Серия 16
Season 1
Episode 16
21 December 2015
Серия 17
Season 1
Episode 17
22 December 2015
Серия 18
Season 1
Episode 18
22 December 2015
Серия 19
Season 1
Episode 19
22 December 2015
Серия 20
Season 1
Episode 20
22 December 2015
Серия 21
Season 1
Episode 21
23 December 2015
Серия 22
Season 1
Episode 22
23 December 2015
Серия 23
Season 1
Episode 23
23 December 2015
Серия 24
Season 1
Episode 24
23 December 2015
Серия 25
Season 1
Episode 25
24 December 2015
Серия 26
Season 1
Episode 26
24 December 2015
Серия 27
Season 1
Episode 27
24 December 2015
Серия 28
Season 1
Episode 28
24 December 2015
Серия 29
Season 1
Episode 29
25 December 2015
Серия 30
Season 1
Episode 30
25 December 2015
Серия 31
Season 1
Episode 31
25 December 2015
Серия 32
Season 1
Episode 32
25 December 2015
TV series release schedule
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