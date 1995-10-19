Menu
Kommissar Rex All seasons
Kommissar Rex
12+
Production year
1994
Country
Austria/Germany
Episode duration
45 minutes
TV channel
ORF 1
Series rating
9.0
Rate
10
votes
7.2
IMDb
Write review
All seasons of "Kommissar Rex"
Season 1
14 episodes
10 November 1994 - 9 February 1995
Season 2
15 episodes
19 October 1995 - 25 November 1996
Season 3
12 episodes
24 October 1996 - 9 January 1997
Season 4
13 episodes
8 January 1998 - 26 March 1998
Season 5
13 episodes
28 January 1999 - 22 April 1999
Season 6
12 episodes
16 February 2000 - 10 May 2000
Season 7
10 episodes
28 March 2001 - 30 May 2001
Season 8
13 episodes
9 October 2002 - 8 December 2003
Season 9
13 episodes
27 November 2003 - 18 March 2004
Season 10
4 episodes
28 September 2004 - 19 October 2004
