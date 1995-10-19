Menu
Kommissar Rex poster
Kinoafisha TV Shows Kommissar Rex Seasons

Kommissar Rex All seasons

Kommissar Rex 12+
Production year 1994
Country Austria/Germany
Episode duration 45 minutes
TV channel ORF 1

Series rating

9.0
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Write review
All seasons of "Kommissar Rex"
Kommissar Rex - Season 1 Season 1
14 episodes 10 November 1994 - 9 February 1995
 
Kommissar Rex - Season 2 Season 2
15 episodes 19 October 1995 - 25 November 1996
 
Kommissar Rex - Season 3 Season 3
12 episodes 24 October 1996 - 9 January 1997
 
Kommissar Rex - Season 4 Season 4
13 episodes 8 January 1998 - 26 March 1998
 
Kommissar Rex - Season 5 Season 5
13 episodes 28 January 1999 - 22 April 1999
 
Kommissar Rex - Season 6 Season 6
12 episodes 16 February 2000 - 10 May 2000
 
Kommissar Rex - Season 7 Season 7
10 episodes 28 March 2001 - 30 May 2001
 
Kommissar Rex - Season 8 Season 8
13 episodes 9 October 2002 - 8 December 2003
 
Kommissar Rex - Season 9 Season 9
13 episodes 27 November 2003 - 18 March 2004
 
Kommissar Rex - Season 10 Season 10
4 episodes 28 September 2004 - 19 October 2004
 
