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Vigdís
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"Vigdís" Cast
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"Vigdís" cast
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Nína Dögg Filippusdóttir
Kristín Þóra Haraldsdóttir
Elín Hall
Anna Svava Knútsdóttir
Ísadóra Bjarkardóttir Barney
Björn Hlynur Haraldsson
Sólveig Arnarsdóttir
Eggert Þorleifsson
Gísli Örn Garðarsson
Bergur Ebbi Benediktsson
Hanna María Karlsdóttir
Selma Björnsdóttir
Jóhannes Haukur Jóhannesson
Ágúst Wigum
Guðjón Davíð Karlsson
Björn Thors
Almar Blær Sigurjonsson
Sveinn Geirsson
Magnús Ragnarsson
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