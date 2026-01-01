Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: I Love LA

  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

Maia & Dylan's apartment - Interiors
Stage 26, Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA
Location
Franklin Hills, Los Angeles, California, USA
Location
Cafe Nido - 4854 Fountain Ave, Los Angeles, California, USA
Location
Eagle Rock, California, USA
