Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Breslau
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Filming Locations: Breslau
Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree