Velvet poster
Velvet 18+
Production year 2014
Country Spain
Episode duration 1 hour 15 minutes
TV channel Antena 3

5.9
8 IMDb
All seasons of "Velvet"
Velvet - Season 1 Season 1
15 episodes 17 February 2014 - 26 May 2014
 
Velvet - Season 2 Season 2
14 episodes 21 October 2014 - 23 February 2015
 
Velvet - Season 3 Season 3
15 episodes 10 September 2015 - 17 December 2015
 
Velvet - Season 4 Season 4
12 episodes 5 October 2016 - 21 December 2016
 
