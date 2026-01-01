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Kinoafisha TV Shows Ballard Filming locations

Filming Dates & Locations

Iconic scenes & Locations

Ballard's home
Paradise Cove - 28128 Pacific Coast Highway, Malibu, California, USA
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Location
Venice Pier, Ocean Walk Front at Washington Boulevard, Venice, Los Angeles, California, USA
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Location
Los Angeles County, California, USA
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Location
Venice Beach, Venice, Los Angeles, California, USA
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Location
San Fernando Valley, Los Angeles, California, USA
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Location
Southern California, California, USA
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Location
Los Angeles, California, USA
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Location
North Hills, Los Angeles, California, USA
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