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Kinoafisha TV Shows The New Adventures of Old Christine Awards

"The New Adventures of Old Christine" updates

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Golden Globes, USA 2007 Golden Globes, USA 2007
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007 Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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