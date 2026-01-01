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The New Adventures of Old Christine
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"The New Adventures of Old Christine" updates
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Golden Globes, USA 2007
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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