На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова
Некоторые из них — лучшие варианты для телемарафона этой осенью.
21 September 2025 07:58
Создатели «Газеты» рассказали, что общего у спиноффа с «Офисом» (спойлер: разница только в персонажах)
Еще одну историю, развернувшуюся в киновселенной «Офиса», уже можно посмотреть онлайн.
7 September 2025 08:27
Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так
Отзывы довольно противоречивые.
4 September 2025 19:10
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»
Запишите даты, чтобы не пропустить.
25 August 2025 09:54
Создатель «Офиса» раскрыл причину выбора газетной редакции для тематики будущего спиноффа — идея сильно отличается от того, как строился оригинальный сериал
Новое шоу должно послужить вдохновением для журналистов по всему миру.
14 August 2025 10:23
Актеры из «Офиса» выбрали самую мудрую фразу в сериале — фанатов шоу она наверняка заставит прослезиться
Несмотря на «кринжевость» многих моментов, главные герои в «Офисе» все-таки были сильно привязаны друг к другу — как и актеры.
4 August 2025 16:11
