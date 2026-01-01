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Kinoafisha TV Shows Masada Awards

"Masada" updates

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Golden Globes, USA 1982 Golden Globes, USA 1982
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Winner
Outstanding Costume Design for a Series
Nominee
 Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Achievement in Makeup
Nominee
 Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Nominee
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