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Golden Globes, USA 1982
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Winner
Outstanding Costume Design for a Series
Nominee
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Achievement in Makeup
Nominee
Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
Nominee
Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Nominee
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