Filming Dates & Locations

Filming Locations: Coeurs Noirs

  • Casablanca, Morocco
  • Marrakesh, Morocco
  • Paris, France

Filming Dates

  • 25 October 2021 - April 2022
