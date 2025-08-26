Menu
Лишь один свежий сериал поспорит с финалом «Очень странных дел» за звание лучшего Sci-Fi в 2025 году — и это даже не «Институт» по Кингу
Более того, проект снят в Южной Америке.
4 comments
26 August 2025 13:46
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами
Сериал собрал миллионы просмотров в считанные дни, и вскоре получит второй сезон.
Write review
21 July 2025 16:40
Рука с бесконечными пальцами и зловещий стадион: 2 сезону хитового «Этернавта» придется ответить сразу на несколько ключевых вопросов
Постапокалиптичный слоубернер внезапно разорвал чарты Netflix, оставив после себя слишком много загадок.
Write review
21 May 2025 10:23
Апокалипсис по-пенсионерски: посмотрел распиаренную новинку Netflix и едва не уснул — что не так с хайповым «Этернавтом»
Второй сезон включать точно не рискну.
2 comments
11 May 2025 14:44
Новинка Netflix стала самым популярным сериалом в трёх десятках стран — так не хайпил даже «Переходный возраст»
Неудивительно, что второму сезону постапокалиптичной драмы уже дали зеленый свет.
1 comment
10 May 2025 16:11
Sci-Fi версия «Одни из нас» с пришельцами: про «Этернавта» от Netflix никто не слышал до выхода — теперь хит стриминга
Проект сэкономил на рекламе, теперь его продвигают первые посмотревшие.
1 comment
2 May 2025 18:36
