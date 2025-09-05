Menu
Фанаты детективов расхвалили новинку от Netflix на 8,2 балла — настолько крутой, что заходит всем (даже не ценителям жанра) Сериал требует всего 8 часов вашего времени.
1 comment
5 September 2025 11:50
Сварливый коп, сирийский беженец, инвалид и рыжая: Netflix продлил лучший детектив — сейчас у него 88% на RT Команда мечты распутывает «глухари».
Write review
19 August 2025 16:11
Нордический нуар, Джиллиан Андерсон, ирландские маньяки: 6 сериалов для тех, кто ждет-не дождется 2 сезон «Отдела нераскрытых дел» У большинства из этих проектов всего-то один сезон.
Write review
4 July 2025 11:50
Если вы в восторге от «Отдела Q», то этот детектив зайдет на ура: зрители оценили на 7, а сюжет писал тот же автор Вообще у писателя много экранизаций, но это выделяется на общем фоне. 
Write review
4 June 2025 18:37
«Лучший криминальный сериал»: эта новинка от Netflix за пару дней зашла и критикам, и зрителям — не зря 81% свежести и 8.3 на IMDb От создателя такого хита, как «Ход королевы».
1 comment
3 June 2025 07:29
