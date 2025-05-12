Menu
«Хочу второй сезон, Netflix!»: этот легкий вестерн вышел месяц назад — зрители тут же сравнили с «Йеллоустоуном»
«Хочу второй сезон, Netflix!»: этот легкий вестерн вышел месяц назад — зрители тут же сравнили с «Йеллоустоуном» Атмосфера та же, но драмы меньше. А в главных ролях звезды «500 дней лета» и «Трансформеров».
12 May 2025 08:56
