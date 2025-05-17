Menu
Скандинавский детектив собрал 70+ миллионов просмотров на Netflix в считанные дни: идеальный мини-сериал на вечер
Скандинавский детектив собрал 70+ миллионов просмотров на Netflix в считанные дни: идеальный мини-сериал на вечер В этот раз без викингов и дракаров, но то ли еще будет.
7 comments
17 May 2025 22:10
Леони Винсент
«Пленницы» встречают «Молчание ягнят»: шведская новинка Netflix — подарок для любителей безысходных и мрачных триллеров Тут и пропавшие дети, и скелеты в шкафу главной героини.
16 April 2025 08:27
