Sherlock & Daughter
После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти
Сперва называли «фанфиком», а теперь требуют второй сезон.
Write review
31 July 2025 21:30
«Лучший Холмс со времен ВВС»: новинку о Шерлоке после финала полюбили даже хейтеры (а у хита с Камбербэтчем рейтинг вообще ниже)
Теперь ждем 2 сезон и надеемся, что шоураннеры не сбавят обороты.
Write review
26 June 2025 19:05
У Шерлока Холмса появилась дочь – чем удивит зрителя новая экранизация Конан Дойла
Смелое переосмысление или попытка заработать на любителях гениального сыщика?
Write review
31 March 2025 09:44
Вместо Камбербэтча — звезда «Гарри Поттера»: новый сериал про Шерлока россияне увидят раньше всех в мире
Даже европейцы, снимавшие проект, посмотрят позднее.
Write review
21 March 2025 09:25
