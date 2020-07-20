Menu
Family Law
Filming Locations: Family Law
Vancouver, British Columbia, Canada
British Columbia, Canada
Iconic scenes & Locations
Svensson Law Office
Vancouver Marine Building - 355 Burrard St, Vancouver, British Columbia, Canada
Court
Vancouver Art Gallery, 750 Hornby Street, Vancouver, British Columbia, Canada
Filming City
Maple Ridge, British Columbia, Canada
Filming Dates
20 July 2020 - 14 October 2020
25 May 2021 - 1 September 2021
11 March 2024 - 18 June 2024
