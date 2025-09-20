Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Adolescence
Articles
Статьи о сериале «Adolescence»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Статьи о сериале «Adolescence»
All info
Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра
Миллионы зрителей не могут ошибаться.
Write review
20 September 2025 08:56
«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине
Всего четыре серии, но сколько эмоций.
Write review
15 September 2025 13:46
«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»
Главные триумфаторы — мета-комедия о киношниках и безысходный драматический детектив.
Write review
15 September 2025 09:38
141 млн часов за 80 дней и море негатива: новый мини-сериал Netflix обогнал «Очень странные дела»
Популярнее нее только «Уэнсдей», главный хит стриминга.
1 comment
4 June 2025 12:19
15 000 000+ просмотров после премьеры: в топ-5 лучших сериалов за год всего 2 проекта Netflix — а НВО в списке нет вообще
Фавориты медиагиганта очевидны — корейцы и дети-убийцы.
Write review
1 June 2025 15:42
8.5 млн просмотров: этот свежий сериал от Netflix догнал «Переходный возраст» в топ-10 — для фанатов «Анатомии страсти»
Проект перенесет зрителей в солнечный Майами.
Write review
17 April 2025 12:19
У «Переходного возраста» будет второй сезон — но фанаты сериала недовольны
Шоу уже побило все возможные рекорды, но возвращаться на экраны ему, как считают многие, совсем ни к чему.
Write review
11 April 2025 18:36
Лучшее из лучшего: топ-5 оригинальных сериалов, которые можно посмотреть на Нетфликсе уже сейчас
Эти шоу стали настоящими хитами — возможно, и вам стоит их оценить.
Write review
10 April 2025 17:09
Создатель «Переходного возраста» снимает не только про подростков: новая драма о ядерном апокалипсисе рискует стать хитом
Остросоциально и актуально, все для любителей жанра.
Write review
9 April 2025 17:09
Фанаты «Переходного возраста», вам понравится: эта хаотичная драма со Стивеном Грэмом поразит вас еще больше (у нее 100% рейтинг «свежести»)
Над сериалом и послужившим для него основой фильмом работала команда «Переходного возраста».
Write review
4 April 2025 20:00
«Переходный возраст» от Нетфликса вышел на новый уровень после оглушительного успеха на стриминге
Шокирующая драма со Стивеном Грэмом в одной из главных ролей стала мировым хитом всего через несколько дней после выхода.
Write review
4 April 2025 14:44
«Переходный возраст» от Netflix получит продолжение, но есть печальный нюанс: мы никогда не узнаем, что стало с Джейми
У истории 13-летнего мальчика, похоже, открытый финал.
1 comment
3 April 2025 12:48
Запутанный сюжет и семейная трагедия: эта криминальная драма с Крисом Эвансом идеально подойдет фанатам «Переходного возраста»
Детективный мини-сериал со звездным кастом стал одной из лучших работ Криса Эванса, больше известного по супергеройским боевикам.
Write review
2 April 2025 13:17
«Вероятность высокая, но…»: что ждет Джейми из «Переходного возраста» в будущем — мнение психолога
Разбираемся, сможет ли герой встать на путь исправления, и как родителям уберечь своих детей.
Write review
29 March 2025 13:46
В восторге от «Переходного возраста»? Вот еще 5 захватывающих мини-детективов — есть Netflix и не только
Каждый проект получил на IMDb не меньше семерки.
Write review
26 March 2025 10:52
Зловещий «Переходный возраст» оказался основан на реальной истории: вот как Netflix изменил главного героя
На стриминге любят менять героев до неузнаваемости.
Write review
21 March 2025 16:11
Истории настоящие, главный герой — нет: тревожная новинка Netflix основана на печальных реальных событиях
Джейми не существовало никогда, но у него есть куча «двойников».
Write review
20 March 2025 14:44
Почему «Переходный возраст» называется именно так: объясняем глубокий смысл мрачного хита Netflix в двух словах
Тот самый сериал, после финала которого тяжело дышать.
Write review
20 March 2025 09:54
Отдышались? Вот новый мрачняк: 5 сериалов для тех, кто уже пришел в себя после «Переходного возраста»
Новинка Netflix оставляет после себя гнетущее послевкусие, с которым, впрочем, не хочется так быстро расставаться.
2 comments
18 March 2025 15:42
«Повесточка» подкралась незаметно: распиаренный «Переходный возраст» от Netflix оказался не так хорош — зрителей взбесили несколько моментов
Тот случай, когда 100% на Rotten Tomatoes — не показатель.
Write review
17 March 2025 17:38
Смотрится за вечер на одном дыхании: новый детективный мини-сериал Netflix получил 100% свежести
В этой истории расследование ведут не только полицейские, а друзья-школьники предполагаемого убийцы.
Write review
14 March 2025 18:07
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree