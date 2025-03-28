Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows El Turco Articles

Статьи о сериале «El Turco»

Статьи о сериале «El Turco» All info
Джан Яман
С финалом все понятно: «Эль Турко» уже точно получит 2 сезон, и в нем может появиться российская звезда Слова Джана Ямана можно трактовать ну очень двояко.
Write review
28 March 2025 11:00
Кадры из сериала «Эль Турко»
Не просто сказка для девочек с красавчиком Яманом: в основе «Эль Турко» — реальная история, которую нарочно не придумаешь Интересно будет и поклонникам экшена, и историкам.
Write review
25 March 2025 18:36
Кадр из сериала «Эль Турко»
«Игра престолов» на турецкий лад: чего ждать от «Эль Турко» с Яманом — рассказываем о плюсах и минусах Появление в сериале злодея из «Зимородка» — не единственный сюрприз.
Write review
21 March 2025 17:09
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more