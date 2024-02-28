Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Doc

  • Toronto, Ontario, Canada

Iconic scenes & Locations

Hospital Exterior
Maanjiwe Nendamowinan Building - University of Toronto, Mississauga campus, Mississauga, Ontario, Canada
Filming Dates

  • 28 February 2024 - 28 June 2024
  • 4 June 2025 - 27 March 2026
