Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
MobLand
Articles
Статьи о сериале «MobLand»
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Статьи о сериале «MobLand»
All info
В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером
Для тех, кто устал ждать выхода спин-оффов и хочет маскулинных проектов.
Write review
30 July 2025 19:05
26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот»
И неважно, что культовый постановщик снял всего две серии, ведь хорошее начало — половина дела.
Write review
29 June 2025 13:46
Пока ждем второй сезон: классные сериалы, которые стоит посмотреть после «Гангстерленда»
Новинка с Томом Харди в главной роли стала одним из главных хитов последних месяцев.
Write review
29 June 2025 08:56
Рагнарек уже близко — она просто его провозвестник: первые подробности 2 сезона «Гангстерленда» — клан Харриганов ждет большая война
Томми придется понять, что слабый пол не такой уж и слабый.
1 comment
26 June 2025 07:00
«Сексуальный зверь»: в «Гангстерленде» Том Харди ездит за рулем роскошного «немца» — в России такой стоит, как «трешка» в Москве
Сотни лошадей под капотом, десятки завистников на тротуаре.
Write review
25 June 2025 19:34
НВО, Звезда «Игры престолов» в главной роли и оценка 100/100 от зрителей: нашли вам идеальную замену «Гангстерленду» Ричи
Весь сезон вышел целиком и не придется теряться в догадках — скатится все в нудятину после пилота или нет.
Write review
25 June 2025 12:48
Том Харди едет в Африку: «Гангстерленд» Ричи все-таки получит 2 сезон, и уже известно, о чем он будет
События проекта станут куда масштабнее.
Write review
24 June 2025 13:17
Считаете, что «Гангстерленд» — это выдумка Ричи? Он просто скопировал чужой сериал и изменил имена
Изначально это вовсе был спин-офф, но в итоге решили иначе.
1 comment
6 June 2025 08:27
Второй сезон «Гангстерленда» обязан ответить на 5 важных вопросов к финалу первого: по Тому Харди все понятно — но как быть с остальными?
Официального анонса сиквела не было до сих пор.
2 comments
3 June 2025 14:44
Знаете, что такое безумие? Посмотреть «Гангстерленд» залпом в надежде на хороший финал — и получить один из худших сериалов года
Да, вы правильно поняли, концовка не оправдывает даже минимальных надежд.
23 comments
1 June 2025 21:30
Забыть до лета и посмотреть целиком: «Гангстерленд» Гая Ричи хуже с каждой серией, и вот, когда выйдет финал
До последней серии еще далеко: успеете 10 раз забыть, что было в предыдущих.
4 comments
15 April 2025 19:05
«Ричи, я начинаю уставать!»: «Гангстерленд» с Харди идет под откос уже со 2 эпизода — зрители зевают и не хотят досматривать
Режиссер, похоже, обвел всех вокруг пальца.
1 comment
6 April 2025 20:32
«Последние фильмы — дичь, но в сериал я влюбился»: за что хвалят «Гангстерленд» — новинку Ричи с Харди и Броснаном
С планами на вечер воскресенья, похоже, определились.
1 comment
30 March 2025 16:11
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree