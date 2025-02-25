Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Aida!

  • Moscow, Russia
  • Tatarstan, Russia

Filming Dates

  • 25 February 2025 - 8 July 2025
