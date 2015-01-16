Menu
Kinoafisha
TV Shows
12 Monkeys
Seasons
12 Monkeys All seasons
12 Monkeys
16+
Production year
2015
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
Syfy
Series rating
7.9
Rate
13
votes
7.7
IMDb
Write review
All seasons of "12 Monkeys"
Season 1
13 episodes
16 January 2015 - 10 April 2015
Season 2
13 episodes
18 April 2016 - 18 July 2016
Season 3
10 episodes
19 May 2017 - 21 May 2017
Season 4
11 episodes
15 June 2018 - 6 July 2018
