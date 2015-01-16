Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
12 Monkeys poster
Kinoafisha TV Shows 12 Monkeys Seasons

12 Monkeys All seasons

12 Monkeys 16+
Production year 2015
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel Syfy

Series rating

7.9
Rate 13 votes
7.7 IMDb
Write review
All seasons of "12 Monkeys"
12 Monkeys - Season 1 Season 1
13 episodes 16 January 2015 - 10 April 2015
 
12 Monkeys - Season 2 Season 2
13 episodes 18 April 2016 - 18 July 2016
 
12 Monkeys - Season 3 Season 3
10 episodes 19 May 2017 - 21 May 2017
 
12 Monkeys - Season 4 Season 4
11 episodes 15 June 2018 - 6 July 2018
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more