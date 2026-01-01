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Filming Locations: Paradise
Los Angeles, California, USA
Iconic scenes & Locations
Studio
Warner Brothers Burbank Studios - 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, USA
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Collins plays chess with his father
Los Angeles Convention Center - 1201 S. Figueroa Street, Downtown, Los Angeles, California, USA
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Location
Southern California, California, USA
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Location
Los Angeles County, California, USA
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