Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Modus 2015 - 2017, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Modus
Seasons
Season 2
Modus
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
2 November 2017
Production year
2017
Number of episodes
8
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
6.6
Rate
11
votes
6.7
IMDb
"Modus" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2
Episode 1
2 November 2017
Episode 2
Season 2
Episode 2
2 November 2017
Episode 3
Season 2
Episode 3
9 November 2017
Episode 4
Season 2
Episode 4
16 November 2017
Episode 5
Season 2
Episode 5
23 November 2017
Episode 6
Season 2
Episode 6
30 November 2017
Episode 7
Season 2
Episode 7
7 December 2017
Episode 8
Season 2
Episode 8
14 December 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree