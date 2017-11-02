Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Modus 2015 - 2017, season 2

Modus season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Modus Seasons Season 2
Modus
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

"Modus" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
2 November 2017
Episode 2
Season 2 Episode 2
2 November 2017
Episode 3
Season 2 Episode 3
9 November 2017
Episode 4
Season 2 Episode 4
16 November 2017
Episode 5
Season 2 Episode 5
23 November 2017
Episode 6
Season 2 Episode 6
30 November 2017
Episode 7
Season 2 Episode 7
7 December 2017
Episode 8
Season 2 Episode 8
14 December 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more