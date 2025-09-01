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Oldskul season 1 watch online
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Kinoafisha
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Oldskul
Seasons
Season 1
Oldskul
16+
Title
Сезон 1
Season premiere
1 September 2025
Production year
2025
Number of episodes
17
Runtime
7 hours 5 minutes
Series rating
6.9
Rate
16
votes
5.9
IMDb
"Oldskul" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1
Episode 1
1 September 2025
Серия 2
Season 1
Episode 2
1 September 2025
Серия 3
Season 1
Episode 3
1 September 2025
Серия 4
Season 1
Episode 4
3 September 2025
Серия 5
Season 1
Episode 5
3 September 2025
Серия 6
Season 1
Episode 6
10 September 2025
Серия 7
Season 1
Episode 7
10 September 2025
Серия 8
Season 1
Episode 8
17 September 2025
Серия 9
Season 1
Episode 9
17 September 2025
Серия 10
Season 1
Episode 10
24 September 2025
Серия 11
Season 1
Episode 11
24 September 2025
Серия 12
Season 1
Episode 12
1 October 2025
Серия 13
Season 1
Episode 13
1 October 2025
Серия 14
Season 1
Episode 14
8 October 2025
Серия 15
Season 1
Episode 15
8 October 2025
Серия 16
Season 1
Episode 16
15 October 2025
Серия 17
Season 1
Episode 17
15 October 2025
TV series release schedule
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