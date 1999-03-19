Menu
Poltergeist: The Legacy 1996 - 1999, season 4
Poltergeist: The Legacy
Season 4
Сезон 4
19 March 1999
1999
22
15 hours 46 minutes
0.0
6.9
"Poltergeist: The Legacy" season 4 list of episodes.
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Song of the Raven
Season 4
Episode 1
19 March 1999
Bird of Prey
Season 4
Episode 2
26 March 1999
Vendetta
Season 4
Episode 3
2 April 1999
The Painting
Season 4
Episode 4
9 April 1999
The Possession
Season 4
Episode 5
16 April 1999
The Traitor
Season 4
Episode 6
23 April 1999
Double Cross
Season 4
Episode 7
30 April 1999
Brother's Keeper
Season 4
Episode 8
4 June 1999
Initiation
Season 4
Episode 9
11 June 1999
Wishful Thinking
Season 4
Episode 10
18 June 1999
Still Waters
Season 4
Episode 11
25 June 1999
Unholy Congress
Season 4
Episode 12
30 July 1999
Sacrifice
Season 4
Episode 13
6 August 1999
She's Got the Devil in Her Heart
Season 4
Episode 14
20 August 1999
Body and Soul
Season 4
Episode 15
27 August 1999
Forget Me Not
Season 4
Episode 16
10 September 1999
The Portents
Season 4
Episode 17
17 September 1999
Gaslight
Season 4
Episode 18
24 September 1999
Sabbath's End
Season 4
Episode 19
1 October 1999
Mephisto Strain
Season 4
Episode 20
8 October 1999
Infernal Affairs
Season 4
Episode 21
5 November 1999
The Beast Within
Season 4
Episode 22
12 November 1999
