Bedlam 2011 - 2012, season 2
Bedlam
16+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
6 June 2012
Production year
2012
Number of episodes
6
Runtime
4 hours 30 minutes
Series rating
6.3
Rate
11
votes
6.4
IMDb
"Bedlam" season 2 list of episodes.
Season 1
Season 2
The Long Drop
Season 2
Episode 1
6 June 2012
Pool of Tears
Season 2
Episode 2
13 June 2012
Unfaithful
Season 2
Episode 3
20 June 2012
Jude
Season 2
Episode 4
27 June 2012
Dare
Season 2
Episode 5
4 July 2012
Reunion
Season 2
Episode 6
11 July 2012
