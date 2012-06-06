Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bedlam 2011 - 2012, season 2

Bedlam season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Bedlam Seasons Season 2
Bedlam 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes

Series rating

6.3
Rate 11 votes
6.4 IMDb

"Bedlam" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Long Drop
Season 2 Episode 1
6 June 2012
Pool of Tears
Season 2 Episode 2
13 June 2012
Unfaithful
Season 2 Episode 3
20 June 2012
Jude
Season 2 Episode 4
27 June 2012
Dare
Season 2 Episode 5
4 July 2012
Reunion
Season 2 Episode 6
11 July 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more