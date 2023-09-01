Menu
Osada
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
1 September 2023
Production year
2023
Number of episodes
10
Runtime
9 hours 10 minutes
Series rating
0.0
Rate
2
votes
7
IMDb
Write review
"Osada" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2
Episode 1
1 September 2023
Episode 2
Season 2
Episode 2
8 September 2023
Episode 3
Season 2
Episode 3
15 September 2023
Episode 4
Season 2
Episode 4
22 September 2023
Episode 5
Season 2
Episode 5
29 September 2023
Episode 6
Season 2
Episode 6
6 October 2023
Episode 7
Season 2
Episode 7
13 October 2023
Episode 8
Season 2
Episode 8
20 October 2023
Episode 9
Season 2
Episode 9
27 October 2023
Episode 10
Season 2
Episode 10
3 November 2023
