Hey! Tonbo
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
5 October 2024
Production year
2024
Number of episodes
13
Runtime
5 hours 12 minutes
Series rating
6.9
Rate
13
votes
7.1
IMDb
"Hey! Tonbo" season 2 list of episodes.
Season 1
Season 2
I Love This Island, and I Love Golf Too!
Season 2
Episode 1
5 October 2024
Tonbo's Course Debut!
Season 2
Episode 2
12 October 2024
Igaiga's Parting Gift
Season 2
Episode 3
19 October 2024
It Begins! The Kyushu Women's Championship
Season 2
Episode 4
26 October 2024
Career Average Stroke!
Season 2
Episode 5
2 November 2024
My Rival Is the Title Holder!
Season 2
Episode 6
9 November 2024
Jack-in-the-box Golf
Season 2
Episode 7
16 November 2024
The Tossing and Turning Winds
Season 2
Episode 8
23 November 2024
Hinoki's Troubles
Season 2
Episode 9
30 November 2024
First Time Under Pressure
Season 2
Episode 10
7 December 2024
Tonbo, Hole Out
Season 2
Episode 11
14 December 2024
Winner and Courage
Season 2
Episode 12
21 December 2024
Tonbo's Challenge: Heroines of Kyushu
Season 2
Episode 13
4 January 2025
