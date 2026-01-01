Menu
The Pitt 2025 - 2026, season 2
The Pitt
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
8 January 2026
Production year
2026
Number of episodes
15
Runtime
12 hours 30 minutes
Series rating
8.8
Rate
16
votes
8.9
IMDb
The Pitt season 2 new episodes release schedule
TV series release schedule
Season 1
Season 2
TBA
Season 2
Episode 1
8 January 2026
TBA
Season 2
Episode 2
15 January 2026
TBA
Season 2
Episode 3
22 January 2026
TBA
Season 2
Episode 4
29 January 2026
TBA
Season 2
Episode 5
5 February 2026
TBA
Season 2
Episode 6
12 February 2026
TBA
Season 2
Episode 7
19 February 2026
TBA
Season 2
Episode 8
26 February 2026
TBA
Season 2
Episode 9
5 March 2026
TBA
Season 2
Episode 10
12 March 2026
TBA
Season 2
Episode 11
19 March 2026
TBA
Season 2
Episode 12
26 March 2026
TBA
Season 2
Episode 13
2 April 2026
TBA
Season 2
Episode 14
9 April 2026
TBA
Season 2
Episode 15
16 April 2026
TV series release schedule
