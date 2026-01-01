Menu
The Pitt 2025 - 2026, season 2

The Pitt 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 January 2026
Production year 2026
Number of episodes 15
Runtime 12 hours 30 minutes

Series rating

8.8
Rate 16 votes
8.9 IMDb

The Pitt season 2 new episodes release schedule

Season 1
Season 2
TBA
Season 2 Episode 1
8 January 2026
TBA
Season 2 Episode 2
15 January 2026
TBA
Season 2 Episode 3
22 January 2026
TBA
Season 2 Episode 4
29 January 2026
TBA
Season 2 Episode 5
5 February 2026
TBA
Season 2 Episode 6
12 February 2026
TBA
Season 2 Episode 7
19 February 2026
TBA
Season 2 Episode 8
26 February 2026
TBA
Season 2 Episode 9
5 March 2026
TBA
Season 2 Episode 10
12 March 2026
TBA
Season 2 Episode 11
19 March 2026
TBA
Season 2 Episode 12
26 March 2026
TBA
Season 2 Episode 13
2 April 2026
TBA
Season 2 Episode 14
9 April 2026
TBA
Season 2 Episode 15
16 April 2026
