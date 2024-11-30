Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
The Tale of Lady Ok season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Okssibuinjeon
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
30 November 2024
Production year
2024
Number of episodes
16
Runtime
24 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
8
IMDb
Write review
"The Tale of Lady Ok" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
30 November 2024
Episode 2
Season 1
Episode 2
1 December 2024
Episode 3
Season 1
Episode 3
8 December 2024
Episode 4
Season 1
Episode 4
21 December 2024
Episode 5
Season 1
Episode 5
21 December 2024
Episode 6
Season 1
Episode 6
22 December 2024
Episode 7
Season 1
Episode 7
28 December 2024
Episode 8
Season 1
Episode 8
29 December 2024
Episode 9
Season 1
Episode 9
4 January 2025
Episode 10
Season 1
Episode 10
5 January 2025
Episode 11
Season 1
Episode 11
11 January 2025
Episode 12
Season 1
Episode 12
12 January 2025
Episode 13
Season 1
Episode 13
18 January 2025
Episode 14
Season 1
Episode 14
19 January 2025
Episode 15
Season 1
Episode 15
25 January 2025
Episode 16
Season 1
Episode 16
26 January 2025
TV series release schedule
