The Tale of Lady Ok season 1 watch online

The Tale of Lady Ok season 1 poster
The Tale of Lady Ok

Okssibuinjeon 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 24 hours 0 minute

8 IMDb
"The Tale of Lady Ok" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 November 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 December 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 December 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
21 December 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 December 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 December 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 December 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 December 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
4 January 2025
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 January 2025
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 January 2025
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 January 2025
Episode 13
Season 1 Episode 13
18 January 2025
Episode 14
Season 1 Episode 14
19 January 2025
Episode 15
Season 1 Episode 15
25 January 2025
Episode 16
Season 1 Episode 16
26 January 2025
TV series release schedule
