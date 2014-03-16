Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Crisis 2014, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Crisis
TV Shows
Crisis
Seasons
Season 1
Crisis
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
16 March 2014
Production year
2014
Number of episodes
13
Runtime
13 hours 0 minute
Series rating
7.0
Rate
12
votes
7.1
IMDb
"Crisis" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1
Episode 1
16 March 2014
If You Are Watching This I Am Dead
Season 1
Episode 2
23 March 2014
What Was Done to You
Season 1
Episode 3
30 March 2014
We Were Supposed to Help Each Other
Season 1
Episode 4
6 April 2014
Designated Allies
Season 1
Episode 5
13 April 2014
Here He Comes
Season 1
Episode 6
20 April 2014
Homecoming
Season 1
Episode 7
27 April 2014
How Far Would You Go
Season 1
Episode 8
4 May 2014
You Do Not Know War
Season 1
Episode 9
25 May 2014
Found
Season 1
Episode 10
1 June 2014
Best Laid Plans
Season 1
Episode 11
15 June 2014
This Wasn't Supposed to Happen
Season 1
Episode 12
21 June 2014
World's Best Dad
Season 1
Episode 13
21 June 2014
TV series release schedule
