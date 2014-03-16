Menu
Crisis 2014, season 1

Crisis 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

"Crisis" season 1 list of episodes.

Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
16 March 2014
If You Are Watching This I Am Dead
Season 1 Episode 2
23 March 2014
What Was Done to You
Season 1 Episode 3
30 March 2014
We Were Supposed to Help Each Other
Season 1 Episode 4
6 April 2014
Designated Allies
Season 1 Episode 5
13 April 2014
Here He Comes
Season 1 Episode 6
20 April 2014
Homecoming
Season 1 Episode 7
27 April 2014
How Far Would You Go
Season 1 Episode 8
4 May 2014
You Do Not Know War
Season 1 Episode 9
25 May 2014
Found
Season 1 Episode 10
1 June 2014
Best Laid Plans
Season 1 Episode 11
15 June 2014
This Wasn't Supposed to Happen
Season 1 Episode 12
21 June 2014
World's Best Dad
Season 1 Episode 13
21 June 2014
