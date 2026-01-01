Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Human Trafficking
Awards
"Human Trafficking" updates
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Filming locations
All info
Golden Globes, USA 2006
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree