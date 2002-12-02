Menu
Taken 2002, season 1

Taken season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Taken Seasons Season 1
Taken 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 December 2002
Production year 2002
Number of episodes 10
Runtime 15 hours 0 minute

Series rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

"Taken" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Beyond the Sky
Season 1 Episode 1
2 December 2002
Jacob and Jesse
Season 1 Episode 2
3 December 2002
High Hopes
Season 1 Episode 3
4 December 2002
Acid Tests
Season 1 Episode 4
5 December 2002
Maintenance
Season 1 Episode 5
6 December 2002
Charlie and Lisa
Season 1 Episode 6
9 December 2002
God's Equation
Season 1 Episode 7
10 December 2002
Dropping the Dishes
Season 1 Episode 8
11 December 2002
John
Season 1 Episode 9
12 December 2002
Taken
Season 1 Episode 10
13 December 2002
