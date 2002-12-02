Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Taken 2002, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Taken
Seasons
Season 1
Taken
12+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
2 December 2002
Production year
2002
Number of episodes
10
Runtime
15 hours 0 minute
Series rating
7.7
Rate
11
votes
7.8
IMDb
"Taken" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Beyond the Sky
Season 1
Episode 1
2 December 2002
Jacob and Jesse
Season 1
Episode 2
3 December 2002
High Hopes
Season 1
Episode 3
4 December 2002
Acid Tests
Season 1
Episode 4
5 December 2002
Maintenance
Season 1
Episode 5
6 December 2002
Charlie and Lisa
Season 1
Episode 6
9 December 2002
God's Equation
Season 1
Episode 7
10 December 2002
Dropping the Dishes
Season 1
Episode 8
11 December 2002
John
Season 1
Episode 9
12 December 2002
Taken
Season 1
Episode 10
13 December 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree