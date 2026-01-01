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Kinoafisha TV Shows Taken Awards

"Taken" updates

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Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
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