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Golden Globes, USA 2003
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Prosthetic)
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
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