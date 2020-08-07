Menu
High Seas 2019 - 2020, season 3

High Seas season 3 poster
Alta Mar
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 7 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 12 minutes

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb

"High Seas" season 3 list of episodes.

Nuevo rumbo
Season 3 Episode 1
7 August 2020
Máscaras
Season 3 Episode 2
7 August 2020
Mar de fondo
Season 3 Episode 3
7 August 2020
Persiguiendo sombras
Season 3 Episode 4
7 August 2020
Encerrados
Season 3 Episode 5
7 August 2020
Mar eterno
Season 3 Episode 6
7 August 2020
