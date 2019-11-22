Menu
High Seas 2019 - 2020 season 2

High Seas season 2 poster
Kinoafisha TV Shows High Seas Seasons Season 2
Alta Mar
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 36 minutes

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb

"High Seas" season 2 list of episodes.

Casandra
Season 2 Episode 1
22 November 2019
De entre los muertos
Season 2 Episode 2
22 November 2019
¿Hay alguien ahí?
Season 2 Episode 3
22 November 2019
Cambio de manos
Season 2 Episode 4
22 November 2019
El número final
Season 2 Episode 5
22 November 2019
El otro lado
Season 2 Episode 6
22 November 2019
Culpables
Season 2 Episode 7
22 November 2019
Amores que matan
Season 2 Episode 8
22 November 2019
