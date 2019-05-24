Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
High Seas 2019 - 2020 season 1
Kinoafisha
TV Shows
High Seas
Seasons
Season 1
Alta Mar
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
24 May 2019
Production year
2019
Number of episodes
8
Runtime
5 hours 36 minutes
Series rating
6.6
Rate
13
votes
6.8
IMDb
"High Seas" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
El albatros
Season 1
Episode 1
24 May 2019
Los anillos
Season 1
Episode 2
24 May 2019
Sofía
Season 1
Episode 3
24 May 2019
Cambio de rumbo
Season 1
Episode 4
24 May 2019
La tormenta
Season 1
Episode 5
24 May 2019
527 L
Season 1
Episode 6
24 May 2019
Tres horas
Season 1
Episode 7
24 May 2019
Caín
Season 1
Episode 8
24 May 2019
TV series release schedule
