High Seas 2019 - 2020 season 1

High Seas season 1 poster
Alta Mar
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 36 minutes

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb

"High Seas" season 1 list of episodes.

El albatros
Season 1 Episode 1
24 May 2019
Los anillos
Season 1 Episode 2
24 May 2019
Sofía
Season 1 Episode 3
24 May 2019
Cambio de rumbo
Season 1 Episode 4
24 May 2019
La tormenta
Season 1 Episode 5
24 May 2019
527 L
Season 1 Episode 6
24 May 2019
Tres horas
Season 1 Episode 7
24 May 2019
Caín
Season 1 Episode 8
24 May 2019
