Alhambeura: gungjeoneui chueok 2018 - 2019, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Alhambeura: gungjeoneui chueok
Seasons
Season 1
Alhambeura: gungjeoneui chueok
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
1 December 2018
Production year
2018
Number of episodes
16
Runtime
18 hours 40 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.7
IMDb
Write review
"Alhambeura: gungjeoneui chueok" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
1 December 2018
Episode 2
Season 1
Episode 2
2 December 2018
Episode 3
Season 1
Episode 3
8 December 2018
Episode 4
Season 1
Episode 4
9 December 2018
Episode 5
Season 1
Episode 5
15 December 2018
Episode 6
Season 1
Episode 6
16 December 2018
Episode 7
Season 1
Episode 7
22 December 2018
Episode 8
Season 1
Episode 8
23 December 2018
Episode 9
Season 1
Episode 9
29 December 2018
Episode 10
Season 1
Episode 10
30 December 2018
Episode 11
Season 1
Episode 11
5 January 2019
Episode 12
Season 1
Episode 12
6 January 2019
Episode 13
Season 1
Episode 13
12 January 2019
Episode 14
Season 1
Episode 14
13 January 2019
Episode 15
Season 1
Episode 15
19 January 2019
Episode 16
Season 1
Episode 16
20 January 2019
