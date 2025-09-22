Menu
Planetyane season 1 watch online

Planetyane season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Planetyane Seasons Season 1

Planetyane 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.4 IMDb
"Planetyane" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 September 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 September 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 September 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 September 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 September 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
24 September 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 September 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 September 2025
