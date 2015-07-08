Menu
The Spoils Before Dying 2015, season 1
Season 1
The Spoils Before Dying
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
8 July 2015
Production year
2015
Number of episodes
6
Runtime
2 hours 12 minutes
Series rating
6.4
6.5
IMDb
"The Spoils Before Dying" season 1 list of episodes.
Season 1
Murder in B Flat
Season 1
Episode 1
8 July 2015
Blues for Barnaby
Season 1
Episode 2
8 July 2015
That's Jazz
Season 1
Episode 3
9 July 2015
Fear Steps In
Season 1
Episode 4
9 July 2015
The Trip Trap
Season 1
Episode 5
10 July 2015
The Biscuit Eaters
Season 1
Episode 6
10 July 2015
