The Spoils Before Dying 2015, season 1

The Spoils Before Dying season 1 poster
The Spoils Before Dying
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes

6.4
6.5 IMDb

"The Spoils Before Dying" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Murder in B Flat
Season 1 Episode 1
8 July 2015
Blues for Barnaby
Season 1 Episode 2
8 July 2015
That's Jazz
Season 1 Episode 3
9 July 2015
Fear Steps In
Season 1 Episode 4
9 July 2015
The Trip Trap
Season 1 Episode 5
10 July 2015
The Biscuit Eaters
Season 1 Episode 6
10 July 2015
